Bobbejaanland

Bobbejaanland gooit spookhuis weer dicht: kaartverkoop valt tegen

Bobbejaanland stopt met het aanbieden van een spookhuis in de zomer. Eigenlijk zou het Vlaamse attractiepark in juli, augustus en september alvast het haunted house Bazaar Bizarre openen, als voorproefje op Halloween. Na minder dan vier weken trekt het management de stekker eruit. De kaartverkoop valt tegen.

Bazaar Bizarre had in juli en augustus eigenlijk dagelijks toegankelijk moeten zijn, net als in de weekenden in september. Vandaag heeft Bobbejaanland bekendgemaakt dat de beleving, die draait om horrorclowns, op zondag 26 juli voor het laatst beschikbaar zal zijn.

"De clowns uit Bazaar Bizarre deden de afgelopen weken hard hun best om bezoekers de stuip op het lijf te jagen, maar helaas niet genoeg om het spookhuis langer open te houden", staat in een mail aan mensen die al kaartjes hadden gekocht voor een latere datum.



Oktober

Een woordvoerder bevestigt dat er niet voldoende kaarten werden verkocht. Bazaar Bizarre is de komende dagen nog geopend van 14.00 tot 17.00 uur, voor 5 euro per persoon. Het halloweenseizoen start in oktober, over iets meer dan twee maanden. Dan gaan de deuren van het spookhuis weer open.



Het is de tweede keer deze week dat Bobbejaanland een onderdeel van het zomerprogramma moet schrappen. Eerder vandaag werd duidelijk dat de zomershow K-pop The Battle wordt stopgezet. Dat hangt samen met een copyrightkwestie: de productie was overduidelijk gebaseerd op een Netflix-film, zonder dat men daarvoor de rechten bezat.