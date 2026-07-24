Bobbejaanland

Bobbejaanland stopt onverwachts met K-pop-show om copyrightredenen

De grote zomershow van Bobbejaanland is onverwachts niet meer te zien. Het Vlaamse pretpark presenteerde eerder deze maand een nieuwe muzikale dansvoorstelling met de naam K-pop The Battle. De productie was duidelijk gebaseerd op de Netflix-hit KPop Demon Hunters. Volgens Netflix waren de gelijkenissen met de populaire animatiefilm iets té groot.

K-pop The Battle zou eigenlijk dagelijks te zien zijn tot en met zondag 9 augustus. Auteursrechtelijke bezwaren hebben ertoe geleid dat Bobbejaanland de show noodgedwongen heeft moeten opschorten, vertellen ingewijden aan Looopings. Ook twee soortgelijke shows in parken in Italië en Spanje gaan niet meer door om copyrightredenen.

In het Italiaanse Mirabilandia stond K-pop, Un Nuovo Universo op het programma, terwijl de productie in het Spaanse Parque de Atracciones de Madrid de titel Las Guerreras K-Pop: Un Nuevo Universo droeg. Beide parken zijn net als Bobbejaanland eigendom van de internationale groep Parques Reunidos. Na een klacht zijn alle drie de parken gestopt met hun K-pop-entertainment.



Bezoekersbeleving

Het is niet duidelijk of Netflix ook juridische stappen heeft ondernomen, of dat er alleen mee gedreigd is. Een woordvoerder van Bobbejaanland wil niets over de copyrightkwestie zeggen. Hij geeft aan dat de show momenteel wordt aangepast "als onderdeel van onze voortdurende inzet om onze bezoekersbeleving te verbeteren".



Het lijkt erop dat Parques Reunidos de opdracht heeft gegeven om niets te zeggen over auteursrechtenschendingen. "We zijn de show aan het vernieuwen naar een bredere muzikale richting die een groter publiek aanspreekt", luidt de officiële verklaring. "We evalueren en ontwikkelen ons entertainmentaanbod in onze parken regelmatig en dit is een onderdeel van dat proces. We hebben hier verder niets aan toe te voegen."



Halsoverkop verwijderd

Wie een blik werpt op de websites van Bobbejaanland, Mirabilandia en Parque de Atracciones, zal begrijpen dat er meer aan de hand is. Daar zijn alle verwijzingen naar K-pop halsoverkop verwijderd. "K-pop The Battle is een gloednieuwe zangshow vol K-pop-energie in de Arena", communiceerde het Vlaamse pretpark eerder. Nu staat er: "The Battle is een gloednieuwe zangshow vol energie in de Arena."



De voorstelling wordt dus simpelweg hernoemd naar The Battle. Online geeft men de volgende uitleg: "De artiesten van The Battle trekken zich even terug in de repetitiestudio. Van vandaag tot en met zondag zijn er daarom geen voorstellingen. Waarom? Omdat we achter de schermen werken aan nieuwe muziek, nieuwe choreografieën en een vernieuwde showbeleving."



Twee weken

Het is de bedoeling om de show maandag 27 juli weer op te voeren, in een nieuwe vorm. The Battle speelt vervolgens nog twee weken. De andere twee parken hebben nog niets bekendgemaakt over een eventuele K-poploze comeback van hun producties.



