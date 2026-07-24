Attractiepark Toverland

Acteur geblesseerd, dus Toverland komt met alternatieve show: Dive into the Summer

Toverland komt vandaag onverwachts met een nieuwe show. Omdat de gebruikelijke duikvoorstelling The Battle of Port Laguna niet opgevoerd kan worden, is in het entreegebied tijdelijk een alternatieve productie te zien. Die wordt Dive into the Summer genoemd.

In plaats van de reguliere verhaallijn, over een strijd om een parelschip tussen zeerovers en strandjutters, wordt eenvoudigweg een "spetterend springspektakel" op muziek vertoond. "De inwoners van Port Laguna duiken vol enthousiasme de zomer in", luidt de beschrijving.

"Vier samen met hen de zonnigste tijd van het jaar tijdens een spetterend springspektakel vol energie, muziek en plezier." Er zijn shows om 15.00 en 19.50 uur. De reden van het wegvallen van The Battle of Port Laguna is een blessure bij één van de duikers, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Vuurduik

"Omdat we onze bezoekers wel graag een alternatief willen bieden, zullen de duikers gaan duiken op muziek", legt ze uit. "Zo kunnen onze bezoekers toch genieten van spetterende sprongen, inclusief de vuurduik en high dive vanaf 25 meter." Naar verwachting keert The Battle of Port Laguna morgen terug.



