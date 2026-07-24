Efteling

Efteling voorziet oud sprookje na tientallen jaren van waarschuwing

FOTO'S De Efteling heeft een klassiek sprookje in het Sprookjesbos na tientallen jaren voorzien van een opvallende waarschuwing. In het Kabouterdorp staat sinds deze week een bordje dat voorbijgangers wijst op struikelgevaar. Het hartvormige decorstuk moet voorkomen dat bezoekers traptreden over het hoofd zien.

Tussen de verschillende kabouterhuizen bevinden zich twee trapjes. Kennelijk vond de Efteling het decennia na de opening noodzakelijk om bezoekers expliciet te waarschuwen voor de hoogteverschillen. De symbolen op beide zijden van de bordjes zijn vormgegeven als kabouters.

Het Kabouterdorp was in 1952 één van de eerste tien uitbeeldingen in het Sprookjesbos. Aanvankelijk troffen bezoekers alleen wat paddenstoelen aan, zonder bewoners. In 1972 volgde een groot kabouterhuis, twee jaar later werd de kabouterboom toegevoegd. De huisjes aan de andere zijde van het pad, met de schrijvende kabouter en het wasvrouwtje, stammen uit 1980.











