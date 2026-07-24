Kermis

Jongen (15) sterft na trap tegen bal bij kermisspel: drie verdachten

Een 15-jarige jongen is overleden door een elektrische schok bij een voetbalspel op een Italiaanse kermis. Het slachtoffer gebruikte een automaat die de kracht van een schot meet. De eigenaar en twee keurders worden onderzocht wegens mogelijke dood door schuld.

Het ongeluk gebeurde vorige week donderdagavond in de kustplaats Spotorno, in de regio Ligurië. Alessio Colletti schopte tegen een bal en kwam vervolgens in aanraking met een deel van de constructie. Daarbij kreeg hij een zware stroomstoot. Hulpverleners probeerden de tiener langdurig te reanimeren.

Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Colletti kwam uit Saronno, nabij Milaan. Hij vierde vakantie met een vriend en diens familie. De precieze oorzaak van de elektrische schok is nog niet vastgesteld. Kort voor het incident trok een zware regenbui over het gebied.



In beslag genomen

Rond de kermisattracties lagen plassen. Onderzoekers bekijken of het water mogelijk een storing of kortsluiting kon veroorzaken. Ook wordt onderzocht waarom de aardlekschakelaar de stroom niet uitschakelde. Tijdens inspecties is een kabel in beslag genomen.



Mogelijk was sprake van een blootliggende draad, een probleem met de aarding of een ander defect. Het zou kunnen dat Colletti vlak voor zijn trap een schoen had uitgetrokken en met zijn blote voet een metalen onderdeel raakte. Naast de exploitant zijn inmiddels ook twee personen die verantwoordelijk waren voor de keuring als verdachten aangemerkt.