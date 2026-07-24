Efteling

Efteling Grand Hotel genereerde in vijf maanden al evenveel omzet als Efteling-vakantiepark in een heel jaar

AUDIO Hoeveel verdient de Efteling aan het vorig jaar geopende Efteling Grand Hotel? De jaarcijfers van 2025 geven daar voor het eerst inzicht in. Het luxe hotelcomplex in het entreegebied werd officieel geopend op 1 augustus. Daardoor draaide het hotel slechts vijf maanden mee, waarvan een deel met een beperkte maximale bezettingsgraad.

Toch heeft de verblijfsaccommodatie zich in die korte periode al ontpopt tot een heuse omzetfabriek. In het meest recente financiële jaarverslag van het Kaatsheuvelse attractiepark valt te lezen dat het Efteling Grand Hotel in vijf maanden tijd 13 miljoen euro aan omzet genereerde. Dat is evenveel als wat vakantiepark Efteling Loonsche Land in een heel jaar opbracht.

Wie de lijn zou doortrekken, komt voor het Grand Hotel uit op ongeveer 31 miljoen euro aan omzet op jaarbasis. Daarmee zou het hotel de eerste plaats pakken van alle verblijfslocaties in de wereld van de Efteling, op de voet gevolgd door Efteling Bosrijk. In dat bungalowpark steeg de omzet het afgelopen jaar van 27 naar 29 miljoen euro.



Benedenverdieping

Het Efteling Wonder Hotel leverde in 2025 juist iets minder op: de jaaromzet daalde van 15 naar 12 miljoen euro. Die daling van 20 procent is echter wel goed te verklaren: het hotel uit 1992 was het eerste kwartaal dicht voor groot onderhoud. De benedenverdieping is toen volledig verbouwd.



De vergelijking met Bosrijk laat zien hoe lucratief het Efteling Grand Hotel is. Op een veel kleinere oppervlakte genereert het nieuwe hotelgebouw ongeveer dezelfde omzet als het zeer uitgestrekte vakantiepark. Dat is niet vreemd, want het 140 kamers en suites tellende Grand Hotel heeft ook het hoogste prijsniveau van alle verblijfsaccommodaties.







Bedrijfsopbrengst

De nieuwe cijfers worden besproken en geanalyseerd in een bijna drieënhalf uur durende aflevering van de Efteling-podcast Kleine Boodschap. Daarin komen ook de andere resultaten aan bod. Zo steeg de totale bedrijfsopbrengst het afgelopen jaar van 314 naar 347 miljoen euro. De Efteling ontving meer bezoekers, die per persoon ook nog eens meer uitgaven.



Eten en drinken bracht 89 miljoen euro op en merchandise 25 miljoen euro. De verkoop van entreetickets was goed voor 176 miljoen euro, terwijl de inkomsten uit verblijf stegen van 39 naar 47 miljoen euro: een toename van maar liefst 20,5 procent. Dat resultaat is uiteraard ook te danken aan de komst van het Efteling Grand Hotel.



Personeelsbestand

De opening van het hotel had eveneens gevolgen voor het personeelsbestand. De Efteling verwelkomde 216 fte's - voltijdsequivalenten - waarvan er 120 bestemd waren voor het Grand Hotel. Een fte staat voor een volledige arbeidsplaats: het werkelijke aantal nieuwe medewerkers ligt hoger, omdat meerdere parttimers samen één fte kunnen vormen.



De loonkosten stegen flink, van 78 miljoen euro in 2024 naar 93 miljoen euro in 2025. Die toename van 19 procent is zowel te wijten aan het grote aantal nieuwe medewerkers als aan gestegen lonen. In totaal gingen de bedrijfslasten van 263 miljoen euro naar 308 miljoen euro. Het resulteerde al met al in een nettowinst van 27,2 miljoen euro. Een jaar eerder hield de Efteling onderaan de streep nog 36,8 miljoen over.