Europa-Park Resort

Video: Europa-Park pakt uit met gratis toegankelijk avondspektakel vol videoprojecties, acrobatiek en vuurwerk

VIDEO Europa-Park presenteert deze zomer een nieuwe gratis toegankelijke avondshow met fonteinen, acrobatiek en vuurwerk. De circa zeventien minuten durende voorstelling vindt plaats op de binnenplaats van themahotel Colosseo. Een entreekaartje voor het attractiepark of een hotelboeking is niet nodig.

De productie heet Colossal: Via Verso Venezia. In het verhaal neemt ontdekkingsreiziger Marco Polo het publiek mee over de Zijderoute, van Azië naar zijn geboortestad Venetië. De gevel van het viersterrenhotel dient als projectiescherm. Videoprojecties worden gecombineerd met fonteinen, lichteffecten, dans, acrobatiek en vuurwerk.

Ook verschijnen er bewegende decorstukken. Beelden tonen hoe de Piazza Colosseo verandert in een groot openluchtpodium. Colossal: Via Verso Venezia wordt van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 13 september 2026 elke avond opgevoerd. De aanvang is steeds om 21.45 uur.



Tribune

Zowel hotelgasten en bezoekers van Europa-Park als mensen uit de omgeving mogen gratis komen kijken. Het Duitse attractiepark organiseert al jaren zomerse avondspektakels bij Colosseo. Voor het beste zicht op de nieuwe voorstelling verwijst men toeschouwers naar de tribune bij de Colosseo-boog.