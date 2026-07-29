Legoland Deutschland Resort

Legoland onthult levensgrote racewagen van 400.000 Lego-steentjes

FOTO'S Een levensgrote Formule 1-auto van bijna 400.000 Lego-steentjes is voortaan te bewonderen in Legoland Deutschland. Het rijdende bouwwerk deed eerder mee aan een opvallende parade tijdens de Grand Prix van Miami.

Het model is gebaseerd op de raceauto van het BWT Alpine F1 Team. De constructie van ongeveer 1500 kilo benadert het formaat van een echte Formule 1-bolide. Het attractiepark in Günzburg heeft de wagen vanochtend onthuld.

De auto kwam in mei 2025 voor het eerst in actie. Voorafgaand aan de Grand Prix van het Amerikaanse Miami reden de twintig Formule 1-coureurs in tien bestuurbare Lego-modellen over het circuit. De Alpine-wagen kwam daarbij als eerste over de streep. Sporen van die rit zijn nog steeds zichtbaar op het model.



Echte banden

De tien voertuigen werden gebouwd in een Lego-fabriek in het Tsjechische Kladno. Een ploeg van 26 ontwerpers, ingenieurs en modelbouwers werkte er ruim 22.000 uur aan. De wagens kunnen een snelheid van 20 kilometer per uur bereiken. Ze hebben onder meer echte banden van Pirelli.



Bij de onthulling in Legoland waren de Nederlandse F1 Academy-coureur Esmee Kosterman en jonge kartcoureurs aanwezig. Celina Goldschmid van kartclub RC Günzburg reed door een wand met een finishvlagpatroon, waarna de Lego-auto tevoorschijn kwam.



Lego Festival

Het voertuig blijft in ieder geval in het Duitse pretpark staan tijdens het Lego Festival. Dat evenement duurt tot en met zondag 30 augustus. Bezoekers kunnen er ook banden wisselen tijdens een wedstrijd en zelfgebouwde racewagens tegen elkaar laten rijden.







