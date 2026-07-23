Pleasure Beach Resort

Achtbaantrein ontspoord, houten balken gesloopt: passagiers uur lang vast

VIDEO Een trein van een houten achtbaan in Engeland is donderdagmiddag gedeeltelijk ontspoord, waardoor de inzittenden ongeveer een uur vastzaten. Het ongeluk gebeurde bij de Big Dipper van attractiepark Pleasure Beach Resort in Blackpool, de oudste nog operationele rollercoaster in het Verenigd Koninkrijk. Niemand raakte gewond.

De rit begon rond 14.05 uur, lokale tijd. Tijdens het beklimmen van een heuvel raakte de achterste wagen van de rails. Daarbij werden meerdere houten balken tussen de spoorstaven vernield, zo is te zien op foto's die vanuit de trein zijn gemaakt en naar Looopings werden gestuurd.

Door de ontsporing verloor het treintje snelheid en werd de top van de volgende heuvel niet gehaald. Het voertuig rolde achteruit en kwam uiteindelijk in een dal tot stilstand. Medewerkers haalden de inzittenden na ongeveer een uur uit hun benaderde positie. Om hen beneden een vrije doorgang te geven, moest een deel van een hekwerk worden weggezaagd.







Zwaar beschadigd

Alle passagiers konden de attractie op eigen kracht verlaten. Het is nog niet duidelijk waardoor de achterste wagen ontspoorde. Op beelden is te zien dat een deel van de houten constructie onder de baan zwaar beschadigd is. Een officiële verklaring van Pleasure Beach ontbreekt vooralsnog.



Big Dipper opende in 1923, meer dan honderd jaar geleden. De 20 meter hoge baan heeft twee kettingliften. Een trein bestaat uit drie wagens met in totaal 24 zitplaatsen. De ruim 1 kilometer lange achtbaan was eerder het toneel van ongelukken. Bij een botsing tussen twee treinen in 2009 liepen 21 inzittenden verwondingen op. Een jaar later ontspoorde opnieuw een trein, zonder gewonden.