Attractiepark Toverland

Halloween Nights in Toverland: scare zone Cirque wordt dit jaar verplaatst

FOTO'S Toverland geeft één van de populairste scare zones van de Halloween Nights dit jaar een nieuwe plek. Op de voormalige locatie van het griezelgebied Cirque, voor de oude entree van het Limburgse attractiepark, moet binnen afzienbare tijd een vakantieresort uit de grond gestampt worden.

Om die reden zal Cirque moeten verhuizen. Toverland heeft een nieuwe plaats gevonden op een terrein tussen entreegebied Port Laguna en het middeleeuwse Avalon, waar wing coaster Fenix staat. Hier stond de afgelopen maanden al een grote circustent voor een tijdelijke illusieshow van Hans Klok.

In oktober en november zullen de onheilspellende circusartiesten van Cirque het gebied bevolken, vertellen ingewijden aan Looopings. De scare zone bestond de afgelopen jaren uit een gratis toegankelijke walkthrough, hooibalen, woonwagens en verschillende kermisattracties.



Afscheid

Bezoekers maken er kennis met een naargeestige circusdirecteur en zijn artiesten, waaronder een groot aantal horrorclowns. Cirque bestaat sinds 2018. Sindsdien kende de zone al meerdere locaties en verschijningsvormen. Toverland is dus niet van plan om na acht jaar afscheid te nemen van het concept.



De publiekstrekker komt in de buurt te liggen van een volledig nieuwe halloweenbeleving: Entwined: The Maze, een gigantisch maisdoolhof van 7 hectare. De Halloween Nights starten over iets meer dan twee maanden, op zaterdag 3 oktober. In totaal zijn er dertien griezelavonden, waarbij het park geopend blijft tot 23.00 uur.



















