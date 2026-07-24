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Duinrell

Duinrell serveert schepijs in opvallende kikkerkoppen

Vandaag, 16.24 uur

FOTO'S Duinrell verkoopt sinds deze week speciale ijsbekers in de vorm van twee kikkerkoppen. De groene coupes stellen parkmascotte Rick de Kikker en zijn vriendin Lelie voor. Ze zijn speciaal gemaakt voor Giulia's Gelato, de nieuwe Italiaanse ijssalon op de Promenade van het Wassenaarse attractiepark.

De horecalocatie, die eerder deze maand openging, verkoopt schepijs, milkshakes en softijs. Voor de zogeheten IJscoup Deal betalen bezoekers 6,50 euro. Daarvoor krijgen ze een kikkerbeker met twee ijsbollen en één topping naar keuze. Op de menukaart staan onder meer slagroom, chocoladesaus en karamelsaus.

Ook aardbeiensaus, nootjes, discodip en chocoladevokken kunnen aan de ijsjes toegevoegd worden. Een woordvoerder van Duinrell spreekt een dag na de introductie van de vrolijke souvenirs al over een succes. De reguliere prijs voor twee bollen schepijs zonder kikkerbeker bedraagt 4,50 euro.





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