Efteling

Efteling gaat frisdranktap Coca-Cola niet aanpassen na suikerrel: 'Bieden van keuzes staat centraal'

De Efteling gaat voorlopig niets veranderen aan het tapsysteem waarmee bezoekers de hele dag frisdrank kunnen halen. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat het attractiepark stopt met D'n Dorstlesser, maar de Efteling legt die oproep naast zich neer.

Bezoekers betalen 17 euro voor een herbruikbare beker. Daarmee kunnen ze gedurende de openingsdag iedere 45 minuten een halve liter drank tappen. Dat kan bij vier locaties in het park. Foodwatch berekende dat een halve liter cola ongeveer dertien suikerklontjes bevat.

Wie tijdens een reguliere openingsdag steeds cola haalt zodra dat mogelijk is, kan uitkomen op tien bekers en 130 suikerklontjes. De Efteling wijst er in een reactie op dat bezoekers niet alleen suikerhoudende frisdrank kunnen kiezen. De automaten bieden ook water en suikervrije varianten.



Mooi aandenken

Die mogelijkheden worden bij de aanschaf van de beker actief onder de aandacht gebracht. Het park benadrukt daarnaast het herbruikbare karakter van D'n Dorstlesser. "De bekers van het concept zijn gericht op gemak, hergebruik en duurzaamheid", laat een woordvoerster weten. "Daarnaast is het voor veel mensen een mooi aandenken om mee naar huis te nemen."



Foodwatch vindt juist dat de opzet overconsumptie aantrekkelijk maakt, vooral voor kinderen. Het zelf tappen, proeven en mengen wordt neergezet als een belevenis. De organisatie wil daarom dat de Efteling niet alleen het tapsysteem, maar ook commerciële samenwerkingen met merken als Coca-Cola opnieuw beoordeelt.



Alternatieven

Het attractiepark verdedigt de ruimte voor bezoekers om zelf te kiezen. "Het bieden van keuzes staat centraal in ons horeca-aanbod", staat in de reactie. De Efteling wijst daarbij op gezonde, vegetarische en veganistische alternatieven in de horeca.



Voorafgaand aan de publicatie van de campagne zou Foodwatch bovendien geen contact hebben opgenomen met de Efteling. Het park zag het bericht pas op de website van de voedselwaakhond. "Dat vinden we erg jammer, omdat we graag het gesprek hadden willen voeren."