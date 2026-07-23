Efteling

Efteling onder vuur om Coca-Cola Freestyle: tot 130 suikerklontjes per dag

De Efteling moet stoppen met een tapsysteem waarmee bezoekers de hele dag frisdrank kunnen halen, vindt voedselwaakhond Foodwatch. De organisatie begint een campagne tegen D'n Dorstlesser, een samenwerking tussen het attractiepark en Coca-Cola.

Bezoekers betalen 17 euro voor een herbruikbare beker. Daarmee mogen ze gedurende de openingsdag elke 45 minuten drinken tappen bij vier locaties in het park. De beker kan tijdens een volgend bezoek voor 11,50 euro opnieuw worden geactiveerd. Naast suikerhoudende frisdrank zijn water en suikervrije varianten verkrijgbaar.

Foodwatch heeft berekend dat één beker cola van een halve liter ongeveer dertien suikerklontjes bevat. Bij vijf tapbeurten komt dat neer op 65 klontjes. Wie tijdens een reguliere openingsdag steeds na 45 minuten terugkomt, zou maximaal tien bekers kunnen vullen: omgerekend 130 suikerklontjes. Op zomerdagen met langere openingstijden kan dat aantal nog hoger uitvallen.



Overconsumptie

De voedselwaakhond spreekt bewust over een theoretisch maximum. Bezoekers hoeven hun beker niet steeds met cola te vullen en kunnen ook kiezen voor water of een suikervrije drank. Toch vindt Foodwatch dat de opzet overconsumptie aantrekkelijk maakt, vooral voor kinderen. Het zelf tappen, proeven en mengen wordt gepresenteerd als een belevenis.



Saillant is dat de Efteling zich jaren geleden aansloot bij het initiatief Gezond Uit. Daarmee beloofden verschillende Nederlandse dagattracties meer aandacht te besteden aan gezonder eten en drinken. Directeur Fons Jurgens zei destijds: "Een gezonde toekomst begint bij de jeugd. We vinden het daarom belangrijk om de nadruk wat meer op gezonde voeding te leggen, vooral als het om kinderen gaat."



Botst

Twee jaar later verschenen de eerste Coca-Cola Freestyle-automaten in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Foodwatch vindt dat die aanpak botst met de eerder uitgesproken gezondheidsambities. Ook de Gezonde Generatie, een samenwerkingsverband van 23 gezondheidsfondsen, haalt uit naar het systeem.



"Het klinkt misschien als een goede deal voor je portemonnee, maar in feite is het vooral een hele slechte deal voor je gezondheid", zegt een woordvoerster. "Als Gezonde Generatie vinden we het erg zorgelijk dat kinderen worden aangemoedigd om extra suiker te consumeren."



Partners

Foodwatch richt de pijlen eveneens op de commerciële samenwerkingen van de Efteling. Coca-Cola behoort samen met Ola en Chocomel tot de zogenoemde "partners in kwaliteit" van het park. De merken zijn zichtbaar bij verkooppunten, reclames en decoraties. De campagnevoerders willen dat de Efteling die constructie opnieuw beoordeelt.



De keuze om juist de Efteling aan te pakken is niet toevallig. Het park is de Nederlandse marktleider en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Een rel rond de bekendste toeristische bestemming van het land levert nu eenmaal meer aandacht op dan een actie tegen een kleiner pretpark. Foodwatch noemt de Efteling zelf "het logische beginpunt".



Slagharen

Het Coca-Cola Freestyle-concept is bovendien niet uniek voor Kaatsheuvel. Ook Attractie- en Vakantiepark Slagharen gebruikt al jaren dezelfde automaten. Bij tickets voor Attractie- en Vakantiepark Drouwenerzand, Attractiepark de Waarbeek en Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe is limonade inbegrepen bij de entreeprijs.



Foodwatch voerde eerder actie tegen Coca-Cola-promotie in de Efteling. Na een klacht uit 2018 werden frisdrankautomaten bij de parkingang aangepast, omdat ze te aantrekkelijk zouden zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar. De Coca-Cola Suite in het Efteling Wonder Hotel verdween eind 2025. Ook daar klaagde de organisatie al over sinds 2018.