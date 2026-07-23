Beekse Bergen

Beekse Bergen vindt ontsnapte aap na ruim een maand terug

VIDEO De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen is woensdagmiddag gevangen. Het 4-jarige mannetje liep sinds het weekend van 20 juni vrij rond in de omgeving van het Brabantse Esbeek.

De kuifmangabey werd aangetroffen in een vangkooi die de dierentuin had neergezet. Eerdere pogingen om het schuwe dier te pakken, liepen op niets uit. Verzorgers kwamen telkens te laat na meldingen van omwonenden.

Na de vangst bleef de aap rustig. Een medisch onderzoek leverde geen bijzonderheden op. Het dier is teruggebracht naar Beekse Bergen en moet daar dertig dagen in quarantaine blijven.



Bedanken

"We zijn erg blij dat het dier in goede gezondheid is teruggevonden", zegt zoölogisch manager Martin van Hees. "We willen iedereen bedanken die de afgelopen weken meldingen heeft gedaan en betrokken is geweest bij de zoektocht."



De kuifmangabey keert niet terug naar zijn oude verblijf. Na de quarantaine verhuist hij naar een andere dierentuin. Die overplaatsing stond al voor de ontsnapping gepland als onderdeel van een Europees managementprogramma voor diersoorten. Daar moet de aap bij een groep soortgenoten gaan leven.