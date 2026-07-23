Efteling

Tijger crasht in Fata Morgana: Efteling-medewerkers schieten te hulp

VIDEO Bezoekers van de Efteling waren gisteren getuige van een merkwaardige storing in Fata Morgana. Eén van de grote tijgers in de attractie was plotseling voorover gekukeld, waardoor de boten stilgezet moesten worden. Het aanwezige personeel trommelde technici op om het probleem te verhelpen.

Normaal gesproken staat de tijger verdekt opgesteld in een nis van een grote poort. Een wachter houdt het dier met behulp van teugels van de opvarenden vandaan. Dit keer zagen passagiers hoe de animatronic door zijn poten was gezakt, waardoor hij met zijn kop richting het water hing. Zijn bek bleef wel in beweging.

Personeelsleden kwamen gewapend met zaklampen ter plaatse. Zij zorgden ervoor dat de tijger weer rechtgezet werd. Even later kwamen de boten opnieuw in beweging. "Wij gaan deze attractie leegdraaien, opnieuw instappen is op dit moment niet mogelijk", klonk het. Vorig jaar stortte de tijger ook al eens in.



Azardin

Deze zomer staat de Efteling-bewoner extra in de schijnwerpers: hij verschijnt voor het eerst in de vuurshow op het plein bij Fata Morgana, als een levensgrote handpop. Toeschouwers leren dat hij Azardin heet en magische krachten bezit. Fata Morgana zelf was afgelopen maanden nog bijna twee weken dicht voor groot onderhoud.