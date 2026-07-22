Efteling

Bloemen en een kaarsje: gesloopte Efteling-draak krijgt eigen gedenkplek

Een anonieme Efteling-fan heeft een ludieke gedenkplek ingericht voor de vijfkoppige draak uit parkshow Raveleijn. Op het plein voor de openluchtarena verscheen een ingelijste foto van het mechanische monster, compleet met bloemen en een waxinelichtje op batterijen.

Op het lijstje staat de tekst: "Gone, but not forgotten", met de jaartallen 2011 en 2026 en de term "Rest In Pieces". Met die Engelse woordspeling verwijst de maker naar de weinig subtiele manier waarop de draak aan zijn einde kwam. De Efteling-bewoner werd begin dit jaar uit elkaar getrokken.

Losse onderdelen lagen daarna naast een bouwterrein bij de parkeerplaats. Inmiddels bevinden de restanten zich op het bouwdepot van de Efteling. Het eerbetoon werd neergezet bij de paal met het informatiebord over de virtuele wachtrij van Droomvlucht. Wie verantwoordelijk is voor de actie, is niet bekend.



Animatronic

Draconicon was jarenlang de belangrijkste blikvanger van Raveleijn. De vijf ruiters uit de voorstelling moesten het enorme beest, bestuurd door de kwaadaardige graaf Olaf Grafhart, zien uit te schakelen. De animatronic kampte geregeld met technische problemen. Eind dit jaar moet een nieuwe versie van Raveleijn in première gaan.



