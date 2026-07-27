Efteling

Efteling-fan bouwt De Indische Waterlelies na: fee, kikker én heks

VIDEO Een Efteling-fan uit Dordrecht heeft zijn achtertuin uitgebreid met drie zelfgemaakte figuren uit het sprookje De Indische Waterlelies. Floris van Vugt bouwde een fee in een waterlelie, een kikker met een bewegende kop en een heks die op en neer kan gaan.

De creaties zijn gebaseerd op de bekende uitbeelding in het Sprookjesbos van de Efteling. Van Vugt bezocht het tafereel vroeger vaak met zijn ouders. "Ik dacht altijd al: hoe kan ik zoiets namaken?", vertelt hij. Na de ontdekking van 3D-printen en fotogrammetrie kon hij die vraag zelf beantwoorden.

Met fotogrammetrie worden foto's gebruikt om digitale driedimensionale modellen te maken. Van Vugt bewerkt die modellen in het computerprogramma Blender. Omdat zijn printer geen metershoge figuren aankan, verdeelt hij de ontwerpen eerst in kleinere stukken. Na honderden uren printen zet hij alle onderdelen aan elkaar.



Anton Pieck

Vervolgens werkt hij de zichtbare printlijnen weg met onder meer spuitplamuur en putty. De figuren worden beschilderd met acrylverf. Met olieverf en terpentine brengt hij daarna schaduwen en lichte accenten aan. Daarmee probeert hij het oude uiterlijk van de Efteling-taferelen en de stijl van Anton Pieck te benaderen.



Van Vugt houdt zich pas zo'n zeven maanden bezig met 3D-printen. Eerder maakte hij onder meer Langnek en Holle Bolle Gijs na. "De Efteling inspireert mijn creatieve brein en houdt me jong", zegt de Dordtenaar. Ook de techniek achter de figuren bouwde hij zelf.



Servomotor

In de nek van de kikker zit een servomotor, waardoor de kop kan bewegen. De motor wordt bestuurd door een programmeerbare Arduino-computer. Voor de heks gebruikte Van Vugt een lineaire actuator, die het metershoge personage automatisch omhoog en omlaag laat bewegen.