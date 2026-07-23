Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Video: zo is het om te lasergamen in een spookhuis

Gisteren, 21.42 uur

VIDEO Attractiepark Slagharen geeft bezoekers deze zomer de kans om te lasergamen op een unieke locatie: ín een halloweenspookhuis. Normaal gesproken wordt horrorbeleving Crows Nest bevolkt door bloederige vogelverschrikkers. In de zomermaanden is het duistere doolhof voor het eerst het decor van een potje lasergamen, zonder griezelige acteurs.

Waar bezoekers in oktober de stuipen op het lijf gejaagd worden, kunnen ze het labyrint dit keer op eigen houtje verkennen. Van schrikeffecten is geen sprake. Wel moeten deelnemers uiteraard oppassen voor spelers van het andere team, die hen op de hielen zitten. Er werd een speciale soundtrack voor ontwikkeld.

De activiteit staat op het programma tijdens de Wild West Summer Nights, op alle woensdagen en zaterdagen tot en met 15 augustus. Meedoen kost 7,50 euro per persoon. Tijdvakken zijn online te reserveren. Wie dat vergeten is, kan ter plekke een QR-code scannen. Crows Nest bevindt zich tegenover de ingang van waterpark Aqua Mexicana.

Adviesleeftijd
Eén ronde duurt tien minuten, met maximaal tien personen per tijdslot. Men stelt de teams ter plekke samen. Medewerkers houden daarbij rekening met de gezelschappen en of zij samen of juist tegen elkaar willen strijden. Het Overijsselse pretpark hanteert een adviesleeftijd van 12 jaar en ouder, vanwege de donkere setting.



Meer Attractie- & Vakantiepark Slagharen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be