Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Video: zo is het om te lasergamen in een spookhuis

VIDEO Attractiepark Slagharen geeft bezoekers deze zomer de kans om te lasergamen op een unieke locatie: ín een halloweenspookhuis. Normaal gesproken wordt horrorbeleving Crows Nest bevolkt door bloederige vogelverschrikkers. In de zomermaanden is het duistere doolhof voor het eerst het decor van een potje lasergamen, zonder griezelige acteurs.

Waar bezoekers in oktober de stuipen op het lijf gejaagd worden, kunnen ze het labyrint dit keer op eigen houtje verkennen. Van schrikeffecten is geen sprake. Wel moeten deelnemers uiteraard oppassen voor spelers van het andere team, die hen op de hielen zitten. Er werd een speciale soundtrack voor ontwikkeld.

De activiteit staat op het programma tijdens de Wild West Summer Nights, op alle woensdagen en zaterdagen tot en met 15 augustus. Meedoen kost 7,50 euro per persoon. Tijdvakken zijn online te reserveren. Wie dat vergeten is, kan ter plekke een QR-code scannen. Crows Nest bevindt zich tegenover de ingang van waterpark Aqua Mexicana.



Adviesleeftijd

Eén ronde duurt tien minuten, met maximaal tien personen per tijdslot. Men stelt de teams ter plekke samen. Medewerkers houden daarbij rekening met de gezelschappen en of zij samen of juist tegen elkaar willen strijden. Het Overijsselse pretpark hanteert een adviesleeftijd van 12 jaar en ouder, vanwege de donkere setting.