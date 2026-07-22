Disneyland Paris

Bioscoop in Disneyland Paris gaat op de schop: Gaumont-merk wordt ingewisseld voor Pathé

De allerlaatste bioscoop in Frankrijk die nog de naam Gaumont draagt, ondergaat een metamorfose. Het complex bij Disneyland Paris wordt grondig verbouwd en gaat vanaf 2027 verder als Pathé-bioscoop.

De megabioscoop staat in Disney Village, het vrij toegankelijke winkel- en uitgaansgebied naast de Disney-parken. Hoewel Pathé al eigenaar is, prijkt de oude merknaam Gaumont nog altijd op de gevel. Daar komt na de renovatie een einde aan.

De werkzaamheden beginnen uiterlijk aan het einde van de zomer. Ze worden in fases uitgevoerd, zodat bezoekers tijdens de verbouwing films kunnen blijven kijken. Het complex telt vijftien zalen, waaronder een zaal met IMAX Laser.



Verstelbare relaxstoelen

Alle filmzalen krijgen een nieuw interieur met verstelbare relaxstoelen. Ook de buitenkant gaat op de schop. Verder opent er een Pathé Café met eten en drinken, aangevuld met een aparte hoek van ijsmerk Häagen-Dazs.



Voor bezoekers die voor of na de film nog tijd overhebben, komt er een spelletjesgedeelte onder de naam Pathé Games. Welke spellen daar precies te vinden zullen zijn, is nog niet bekendgemaakt.



McDonald's

De bioscoopverbouwing maakt deel uit van een veel grotere renovatie van Disney Village. Daar openden eerder al nieuwe Disney-winkels, een vernieuwde Lego Store, een verbouwde sportbar en een compleet nieuw McDonald's-restaurant.



Op dit moment bouwt men nog aan het nieuwe Italiaanse restaurant Casa Giulia. Daarnaast wordt de oude Disney Store getransformeerd tot Disney Wonders, terwijl ook hamburgerrestaurant Annette's Diner een ingrijpende opknapbeurt ondergaat.