Disneyland Paris

Spectaculaire tour door Disney Adventure World: Disneyland Paris komt met indrukwekkende dronevideo

VIDEO Het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris werd onlangs omgevormd tot Disney Adventure World. Nu de transformatie achter de rug is, deelt Disney een indrukwekkende dronevideo van het volledige park. Kijkers worden in vogelvlucht meegenomen langs de verschillende themagebieden.

Achtereenvolgens zijn dat World Premiere Plaza, Marvel Avengers Campus, Worlds of Pixar, Adventure Way en World of Frozen. In de ruim elf minuten durende productie komt de plattegrond van Disney Adventure World tot leven. Ondertussen geeft een Franstalige voice-over commentaar. Ook de avondshow Cascade of Lights is te zien.

"Ben je klaar om Disney Adventure World te ontdekken zoals je het nog nooit eerder hebt gezien?", luidt de beschrijving. "Duik in een meeslepende, diepgaande en spectaculaire tour door het volledig vernieuwde tweede park van Disneyland Paris, met nooit eerder vertoonde perspectieven en exclusieve beelden."