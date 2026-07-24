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Efteling

Vijfhonderd verschillende Efteling-pins tentoongesteld in het Efteling Museum

Vandaag, 12.16 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S De Efteling stelt een bijzondere pincollectie tentoon in het Efteling Museum. Aan het bouwwerk, gelegen op het Anton Pieckplein, werd onlangs een nieuwe vleugel toegevoegd. Die locatie bleef een tijdje leeg, maar inmiddels staat bovenop een verhoging een grote vitrine. Daarachter zijn de eerste vijfhonderd pins van de Efteling PinParade te zien.

De collectie werd recent nog getoond tijdens een gelijknamig evenement voor pinverzamelaars in het Fata Morgana Paleis. Nu lijkt het pinbord een vaste plek gekregen te hebben. Tegelijkertijd kregen ook andere vitrines in het Efteling Museum een opfrisbeurt.

Onder de noemer Dromen in de Efteling presenteert men een bescheiden tijdelijke expositie over verblijfsaccommodaties, met een belangrijke rol voor het vorig jaar geopende Efteling Grand Hotel. Ook een verdwenen overnachtingsmogelijkheid komt aan bod: bungalowpark Het Kraanven, in bedrijf tussen 1960 en 1985.













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