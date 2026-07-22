Efteling

Efteling presenteert nieuw ontwerp van Sprookjesbibliotheek: dit is de stiltekabouter

VIDEO In een nieuw Efteling-sprookje komen bezoekers vanaf volgend jaar de stiltekabouter tegen. Dat maakt de Efteling vandaag bekend. Tegelijkertijd wordt een bijbehorende tekening van ontwerper Jeroen Verheij getoond. De bijzondere kabouter krijgt een plekje in De Sprookjesbibliotheek, die momenteel in aanbouw is.

Het verhaal hangt samen met een bestaand Efteling-personage: de Sprookjessprokkelaar. Die is al jaren in het park te ontmoeten. "In De Sprookjesbibliotheek zien bezoekers straks alle boeken vol verhalen die de Sprookjessprokkelaar op zijn reizen heeft verzameld", legt Verheij uit.

"Daarnaast maken zij kennis met zeven hardwerkende kabouters, die in de loop der jaren uit alle windstreken van de wereld met de Sprookjessprokkelaar zijn meegereisd." Zij houden de bibliotheek geordend en zo compleet mogelijk, omdat de Sprookjessprokkelaar zelf veel op pad is.



Rust

De stiltekabouter bewaart de rust in de bibliotheek. Op een later moment onthult men de overige zes kabouters. Er zal gebruikgemaakt worden van innovatieve techniek om de beleving te personaliseren. De werkzaamheden voor het bouwproject zijn al enkele maanden in volle gang. Inmiddels ligt de fundering van het gebouw en staat het 9 meter hoge geraamte overeind.



Even verderop moet later een nieuwe variant van De Chinese Nachtegaal verrijzen. Ook staat er een grote renovatie op de planning voor de nabijgelegen souvenirwinkel In den Ouden Marskramer. Daarnaast is het de bedoeling om de Heksenpoort, de voormalige hoofdingang van het Sprookjesbos, naar rechts te verplaatsen.