Spelen bij Beelen

Pretparkbaas Wim Beelen en raadslid vechten elkaar de tent uit op Instagram: 'Wat een domme man ben jij'

De eigenaar van het nieuwe Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen en een gemeenteraadslid vechten op Instagram een ongekend felle ruzie uit over de toekomst van het terrein. Ondernemer Wim Beelen en Pro-politicus Kevin van Eikeren bestoken elkaar met verwijten, beledigingen en beschuldigingen. Daarbij bezigen de kemphanen termen als "domme man", "bedrog" en "verwarde praat".

De onprofessionele aanvaring ontstond bij een bericht over de opening van het nieuwe speelpark in Rotterdam-Zuid. Van Eikeren zet vraagtekens bij de toegangsprijs en de maatschappelijke ambities van de eigenaar. "20 euro voor een volwassene, 10 euro voor een kind. Voor een speeltuin. 'Ik doe het voor de arme kindjes.' En dan ook nog de Efteling afzeiken", schrijft het raadslid. Hij eindigt sarcastisch: "Een kroonjuweel onder de parken."

Hij wijst erop dat de erfpacht van het terrein in 2030 afloopt. De Rotterdamse gemeenteraad wil de locatie daarna gebruiken voor het neerzetten van betaalbare woningen. "Tot 2030 lekker speeltuin draaien en de investering terugverdienen", sneert Van Eikeren. "Daarna bezemschoon terugleveren aan de gemeente voor betaalbare woningen, voorzieningen en werkgelegenheid."



Schamen

Beelen laat die aantijging niet onbeantwoord. "Wat een domme man ben jij", zegt hij. De ondernemer houdt vol dat hij de mogelijkheid zal krijgen om de erfpacht te verlengen of de grond aan te kopen. "Wij maken gebruik van de laatste optie en met die opbrengsten kunnen Pro Rotterdam en z'n collega het openbaar vervoer voor onze ouderen in de lucht houden! Kevin van Eikeren en Pro Rotterdam, jullie moeten je schamen."



Van Eikeren houdt voet bij stuk. "Je kunt roepen wat je wil", foetert hij. "Voordat je het kocht wist je dat de gemeenteraad had gezegd dat het in 2030 klaar zou zijn met alle activiteiten op het terrein en we daar betaalbare woningen en voorzieningen gaan bouwen." Hij voegt eraan toe: "Tot die tijd kunnen mensen hun kinderen laten Spelen met Beelen." Het park heet overigens Spelen bij Beelen.



Bedrog voor burgers

Daarop gaat de pretparkbaas nog een stap verder. Hij beschuldigt de politicus en zijn partij van kiezersbedrog. "Weer de spiegel van je eigen ziel en voor de bühne!", beet hij Van Eikeren toe. "Contracten zijn contracten en jullie Pro Rotterdam-reclamecampagne is bedrog voor burgers."



Beelen kondigt aan filmpjes te gaan maken om zijn gelijk te bewijzen. "Dan kunnen ze zelf concluderen dat jullie bij Pro Rotterdam jokken, liegen en alleen met jullie zelf bezig zijn en niet voor de burgers", aldus de ondernemer. Het raadslid noemt die uitleg "verwarde praat" en beschuldigt Beelen op zijn beurt van speculatie.



Griezelig en anti-Rotterdams

"Dat je nu ook weer dreigt dat je het wilt kopen laat zien dat je er als speculant in bent gestapt", beweert Van Eikeren. "En bewijst ook maar weer eens dat je ook niets geeft om een democratische uitspraak van de Rotterdamse volksvertegenwoordiging voordat je het kocht. Dat is een klap in het gezicht van álle Rotterdammers die naar de stembus zijn gegaan. Hele griezelige en anti-Rotterdamse manier van werken."



Beelen blijft met beledigingen strooien. "Domme man, lees de contracten en de juridische stukken, daar staat wat anders in", reageert hij. Hij verwijt Van Eikeren opnieuw dat hij kiezers bedriegt. "En ja, klopt precies, de raad heeft niks te zeggen." De ondernemer stelt ook dat Pro probeert geld voor het openbaar vervoer van ouderen af te pakken. De uitlatingen gaan gepaard met kotsemoji's.



Dwaas

Van Eikeren slaat terug met een gezegde. "Je reacties raken kant noch wal. Het doet me denken aan een oud-Hollands spreekwoord dat mijn opa altijd zei: wie met een dwaas redetwist, maakt er twee." Beelen heeft ook daarop een antwoord klaar. "Mijn opa leerde mij dat mensen die hard schreeuwen en niet leveren leugenaars zijn en hun eigen onkunde daardoor willen camoufleren over de rug van iedereen."



