Wake The Tiger

Londen krijgt gigantisch kunstdoolhof met geheime gangen en bizarre decors

In Londen opent in oktober een nieuwe overdekte attractie van ruim 7400 vierkante meter, vol interactieve kunst, verborgen doorgangen en surrealistische decors. Het project heet Absurd City. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

De belevenis komt in winkelcentrum Westfield London in Shepherd's Bush. Bezoekers lopen zonder vaste route door een fictieve stad, verspreid over twee verdiepingen. De initiatiefnemers presenteren het complex als de grootste immersieve kunstervaring van Europa.

Absurd City is geen traditioneel pretpark: het concept lijkt een combinatie van een kunstexpositie, een filmdecor en een doolhof. Bezoekers mogen installaties aanraken, deuren openen en zelf op onderzoek uitgaan.



Acteurs

Onderweg zijn kunstwerken, lichteffecten, geluiden, geuren, geheime ruimtes en interactieve onderdelen te vinden. Een bezoek duurt naar verwachting twee tot drie uur. Er is geen voorgeschreven volgorde en gasten mogen verschillende routes meermaals volgen. Acteurs lopen rond als gidsen en personages.



Wie zich in het achtergrondverhaal verdiept, reist via een denkbeeldig reisbureau naar Meridia, een parallelle wereld. Absurd City is daar een overkoepelde metropool. Achter de opgewekte façade blijkt een verzetsgroep actief te zijn. Bezoekers kunnen aanwijzingen zoeken en zich met dat conflict bemoeien.



Wake The Tiger

Wie daar geen zin in heeft, kan de verhaallijn negeren en alleen de decors bekijken. Absurd City bevindt zich op de eerste verdieping van Westfield London, naast Marks & Spencer. De makers kregen in februari van dit jaar de sleutel. Het concept ontstond in Bristol onder de noemer Wake The Tiger, geopend in 2022.



Wake The Tiger is inmiddels de overkoepelende bedrijfsnaam. De oorspronkelijke locatie heet nu Dream Factory. Kaartjes voor Londen gingen deze week in de verkoop. De online prijzen variëren per bezoekdag. Het standaardtarief bedraagt 45 pond per persoon, zo'n 53 euro. Vooraf reserveren is verplicht.



