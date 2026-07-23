Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Bobbejaanland

Tiktokkers breken tijdens nachtelijke livestream in bij Bobbejaanland

Vandaag, 15.59 uur

VIDEO Tiktokkers hebben zichzelf van hun meest brutale kant laten zien in Bobbejaanland. Op een livestream was in de nacht van maandag op dinsdag te zien hoe meerdere personen inbraken bij het Vlaamse pretpark.

Dat werd live uitgezonden via het online platform, op een account met de naam Jacob Winchester. Een korte opname toont onder meer hoe de onverlaten met een golfkarretje over het entreeplein rijden en daarbij een poort rammen. Hoelang de groep in het park bleef, is niet duidelijk.

Het management van Bobbejaanland heeft inmiddels aangifte gedaan, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Daarbij zijn alle beelden van de bewakingscamera's overgedragen aan de autoriteiten.



Meer Bobbejaanland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be