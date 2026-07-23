Bobbejaanland

Tiktokkers breken tijdens nachtelijke livestream in bij Bobbejaanland

VIDEO Tiktokkers hebben zichzelf van hun meest brutale kant laten zien in Bobbejaanland. Op een livestream was in de nacht van maandag op dinsdag te zien hoe meerdere personen inbraken bij het Vlaamse pretpark.

Dat werd live uitgezonden via het online platform, op een account met de naam Jacob Winchester. Een korte opname toont onder meer hoe de onverlaten met een golfkarretje over het entreeplein rijden en daarbij een poort rammen. Hoelang de groep in het park bleef, is niet duidelijk.

Het management van Bobbejaanland heeft inmiddels aangifte gedaan, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Daarbij zijn alle beelden van de bewakingscamera's overgedragen aan de autoriteiten.