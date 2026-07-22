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Tier- und Freizeitpark Thüle

Nieuwe familieachtbaan verandert halverwege de rit van richting

Gisteren, 22.30 uurBeeld: Die Stoppis, Parkliebe, KirmesZoneNord

FOTO'S Een nieuwe familieachtbaan gaat halverwege de rit plotseling achteruit. Het Duitse dieren- en attractiepark Thüle heeft deze maand de attractie Maui's Peak geopend, een family shuttle launch coaster van de Duitse fabrikant ART Engineering. De achtbaan is 260 meter lang en zo'n 16 meter hoog.

Het ritverloop wijkt af van dat van een doorsnee familieachtbaan. De trein wordt vanuit het station vooruit gelanceerd met draaiende banden. Na enkele bochten volgt een tweede versnelling. Daarmee rijdt het voertuig een zogenoemde spike op: een steil, doodlopend stuk spoor.

Daar verandert de trein van richting. Bezoekers rijden achteruit terug, waarna een wissel het voertuig naar een ander traject leidt. Vervolgens gaat de trein opnieuw de spike in. Na de tweede richtingswissel volgt de terugkeer naar het station. De topsnelheid bedraagt 45 kilometer per uur.

Vijf achtbanen
Maui's Peak heeft één trein met zes karretjes voor elk twee personen. Tier- und Freizeitpark Thüle ligt in de deelstaat Nedersaksen. De trekpleister, waar ook dieren te vinden zijn, telt dankzij de nieuwkomer vijf verschillende achtbanen.













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