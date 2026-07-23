Attractiepark Toverland

Nog even geduld: Toverland-jubileumboek wordt nu écht verstuurd

Pretparkfans die wachten op hun Toverland-jubileumboek, moeten nog héél even geduld hebben. Het Limburgse attractiepark zou het langverwachte boekwerk Nooit Uitgetoverd eigenlijk eind juni uitbrengen, maar de release ging gepaard met verschillende problemen. Eerst zorgde het faillissement van een leverancier voor vertraging.

Daardoor konden bezoekers het souvenir niet mee naar huis nemen tijdens het ToverFestival op zaterdag 27 en zondag 28 juni, zoals eigenlijk de bedoeling was. Wel gaf Toverland geïnteresseerden de kans om het product ter plekke te bestellen en thuis te laten bezorgen zodra het binnen zou zijn.

Op vrijdag 10 juli maakte het attractiepark bekend dat de boeken gearriveerd waren en dat het versturen kon beginnen. Nu, bijna twee weken later, wachten fans nog steeds op hun exemplaar van Nooit Uitgetoverd. Een woordvoerster noemt dat "enorm vervelend".



Nieuwsgierig

"We begrijpen dat iedereen nieuwsgierig is naar het boek en dat het heel jammer is dat ze er zo lang op moeten wachten", zegt de voorlichtster. "We hebben er alles aan gedaan om de boeken zo snel mogelijk te versturen, maar helaas waren we hierbij afhankelijk van de planning van het pakketbedrijf."



Vandaag heeft Toverland eindelijk goed nieuws: de boeken zijn zojuist alsnog overgedragen aan de post, wat betekent dat ze in de komende dagen bezorgd zullen worden. De status van een bestelling is online te volgen. De woordvoerster bedankt fans voor het geduld. "En we wensen iedereen uiteraard veel leesplezier toe."