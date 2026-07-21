Spelen bij Beelen

Het moddergooien is voorbij: Hennie van der Most eregast bij opening nieuw pretpark Spelen bij Belen

VIDEO De officiële opening van het nieuwe Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen kende vandaag een onverwachte twist. Niemand minder dan Hennie van der Most verrichtte de openingshandeling. Dat is opvallend, omdat de failliete ondernemer recent nog overhoop lag met zijn opvolger Wim Beelen.

Van der Most noemde Beelen eerder een lijkenpikker, terwijl Beelen zijn voorganger na de gedwongen verkoop beschuldigde van diefstal. Het moddergooien tussen beide heren lijkt achter de rug te zijn, want het was Van der Most die Spelen bij Beelen mocht openen. De Overijsselse zakenman begon veertien jaar geleden met de ontwikkeling van het terrein.

Hij kon zijn beloftes nooit waarmaken: nadat de opening talloze keren werd uitgesteld en de financiële problemen zich opstapelden, bleek een veiling de enige uitweg. Inmiddels is Van der Most zowel zakelijk als persoonlijk failliet. Er wordt beslag gelegd op al zijn bedrijven en bezittingen.



Rivoli Rotterdam

Ondanks al dat persoonlijke leed voelde Van der Most zich niet te goed om weg te blijven bij de opening van het nieuwe Rotterdamse speelpark, dat hij ooit Speelstad Rotterdam doopte. Later besloot hij de naam te veranderen naar Attractiepark Rotterdam. In de laatste fase werd de term Rivoli Rotterdam gehanteerd.



Beelen besloot het project naar zichzelf te vernoemen. Van de oorspronkelijke visie van Van der Most is nog maar weinig over: op het reuzenrad na verdwenen alle mechanische attracties in de container. "Ik mis nu alle attracties", liet de oprichter zich dan ook ontvallen bij een wandeling door het park. Hij had een andere doelgroep voor ogen. "Dit is tot 12 jaar. En ik ging helemaal door naar de hele familie. Het is niet anders."



In het zonnetje

Hoewel nagenoeg al zijn ideeën sneuvelden - zelfs het reuzenrad kreeg een andere kleur - moest de grondlegger toegeven dat het park er goed uitziet. Bij de openingsceremonie zette Beelen hem in het zonnetje. "Hennie, we hadden hier vandaag nooit gestaan zonder jou", zei hij.



Spelen bij Beelen bestaat nu alleen nog uit speeltoestellen. Bij een volgende bouwfase, die in 2027 afgerond moet zijn, moeten er meer onderdelen toegevoegd worden. Het reuzenrad had eigenlijk al moeten draaien, maar er is een extra keuring nodig. Beelen hoopt de blikvanger deze week nog in gebruik te kunnen nemen.