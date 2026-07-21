Disneyland Paris

Disneyland Paris toont vernieuwde hotelkamers én waarschuwt voor overlast

FOTO'S Disneyland Paris heeft de eerste beelden vrijgegeven van de vernieuwde kamers in één van de Disney-hotels. Reserveren voor de opgeknapte kamers van Disney Sequoia Lodge kan vanaf medio september 2026. Gasten moeten vanaf februari 2027 wel rekening houden met afgesloten voorzieningen en mogelijke geluidsoverlast.

De kamers zijn volledig opnieuw ingericht. Foto's tonen houten hoofdborden met silhouetten van bosdieren te zien. Bambi duikt op als decoratief element, onder meer naast de bedden en op de glazen douchewand. Ook de lampen, kussens en vloerbedekking verwijzen naar de natuur.

In het nieuwe ontwerp verwerkt Disney daarnaast details uit de animatiefilms Pocahontas en Brave. De renovatie van het 1010 kamers tellende hotel begon eerder dit jaar. Disney Sequoia Lodge blijft tijdens de werkzaamheden geopend. De verbouwing wordt daarom in fases uitgevoerd.



Uitwijken

Vanaf 19 februari 2027 verschuiven de werkzaamheden naar andere delen van het hotel. Onder meer de bar en souvenirwinkel gaan dan tijdelijk dicht. In de lobby komt een tijdelijk verkooppunt voor drankjes, snacks en een beperkt aantal souvenirs. Gasten kunnen ook uitwijken naar bars en winkels in Disney Village en nabijgelegen Disney-hotels.



Ontmoetingen met Disney-figuren blijven doorgaan. Men waarschuwt dat bezoekers tijdens deze fase af en toe bouwgeluiden kunnen horen. Er wordt alleen overdag gewerkt. De restaurants en andere belangrijke voorzieningen van Disney Sequoia Lodge blijven beschikbaar.















