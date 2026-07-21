Plopsaland Ardennes

Plopsaland zet bewogen geschiedenis op grote borden: vier namen in vijftig jaar

FOTO'S Een Plopsa-pretpark in de Belgische Ardennen brengt de geschiedenis deze zomer in beeld met speciale panelen, geplaatst langs wandelpaden. Bezoekers zien daarop hoe het huidige Plopsaland Ardennes in vijftig jaar tijd drie keer van naam veranderde.

Het park opende in 1976 aan de voet van de Watervallen van Coo als Télécoo. Pretparkgroep Plopsa nam de locatie in 2006 over. Een jaar later werd de naam Plopsa Coo geïntroduceerd. Daarna volgde nog Plopsa Coo Ardennes en inmiddels heet de trekpleister Plopsaland Ardennes.

Daarmee is het na Plopsaland Belgium in De Panne - het vlaggenschip van de Plopsa Group - het tweede Belgische pretpark met de naam Plopsaland. De borden verdelen de historie over vier periodes en tonen oude foto's van het park. Ook de grote overstroming van 2021 komt aan bod.



Optreden

Aanleiding voor de terugblik is de twintigste verjaardag van de overname door Plopsa. Dat jubileum werd maandag 20 juli gevierd met extra activiteiten. Zo konden bezoekers op de foto met onder meer Bumba, Maya de Bij en Smurfen. Ook was er een optreden van een dj.



































