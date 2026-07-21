Kermis

Video: aangepaste looproute en een hoop nieuwe attracties op Tilburgse kermis 2026

VIDEO De grootste kermis van de Benelux is afgelopen weekend losgebarsten in Tilburg. Het Brabantse volksfeest betekent traditiegetrouw dat de binnenstad tien dagen lang op zijn kop staat voor spectaculaire attracties, spellen, horeca, optredens, festivals en andere culturele activiteiten. Een sfeerreportage, gefilmd op Roze Maandag, brengt deze editie van de Tilburgse kermis uitgebreid in beeld.

Eén van de opvallendste veranderingen is het aanpassen van de looproute. De kermis loopt niet meer door onder het viaduct bij het NS Plein. In plaats daarvan worden bezoekers aangemoedigd om het kermislint te volgen via de Spoorlaan en Burgemeester Brokxlaan, waar ook attracties staan. Een wandeling over het volledige kermisterrein is daardoor een stuk langer geworden.

Verschillende attracties staan voor het eerst in Tilburg. Grote nieuwe namen zijn Jester, Kanurah, Phantom Manor, Diablos Residenz en Infinity. Op de nostalgische kermis staat de Calypso uit 1984, die recentelijk volledig gerestaureerd werd. Noemenswaardig is verder Wimpie's Wilde Waslijn-spel, waar deelnemers kleerhangers op een waslijn proberen te gooien.



Fortress Tower

Meer hoogtepunten op attractiegebied zijn dit jaar Chaos, X Factory, Tornado, Spuk - Der Geistercoaster, Aviator, Energizer, Maximus, Entertainer - Das Karussell, Time Machine The Coaster, Power Polyp, Happy Spider, Fortress Tower, Toxic, Spinning Coaster, Entia, Techno Dance, Boobytrap Hotel, Booster Maxxx, Phantom, Airborne en Maximum.



Ritprijzen liggen gemiddeld tussen de 6 en 10 euro. Succesnummers als de Kermisexpo, de Jupiler Bierhal, de Beach Club en het Tiroler Dorp keerden terug. De Tilburgse kermis is nog tot en met zaterdag dagelijks geopend van 12.00 tot 00.30 of 01.00 uur, al gaan de feestjes op veel dagen langer door. Op zondag sluiten de attracties om middernacht.