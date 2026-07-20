Efteling

Cast nieuwe Efteling-musical gilt alvast de longen uit het lijf in Baron 1898

De cast van een nieuwe Efteling-musical is vóór de eerste scriptlezing samen in de achtbaan Baron 1898 gestapt. De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige attractie. Acteurs Jelle Stiphout, Esther Lindenbergh, Myrthe Kuipers, Bart Winsingh, Vera Willers, Leslie van Galen en Eva Coolen maakten het ritje voorafgaand aan de repetities. Die beginnen in november.

De familiemusical heet Efteling vertelt... Baron 1898. De première vindt plaats op 13 december 2026 in Theater aan de Parade in Den Bosch. Daarna volgt een tournee langs meer dan dertig theaters in Nederland en Vlaanderen, waaronder locaties in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Breda, Gent en Antwerpen.

Schrijver Allard Blom baseerde het script op een boek van Jacques Vriens. Sytske van der Ster verzorgt de regie. De kostuums worden gemaakt onder leiding van Carla de Kroon. Kathelijne Monnens is verantwoordelijk voor het decor en Lana Renfrum voor de choreografie.



Reiziger

Componist René Merkelbach schrijft nieuwe liedjes voor de productie. Hij maakte eerder ook de muziek voor de attractie Baron 1898 en voor de musical Efteling vertelt... Joris en de Draak. Het verhaal draait om de jonge Jochem en de reiziger Gustave.



Jaren na hun eerste ontmoeting keert Gustave terug als de hebzuchtige baron Hooghmoed. Hij wil goud winnen op de Zompige Heide, waarbij de natuur en zijn omgeving moeten wijken. Jochem probeert zijn dorp en het omliggende landschap te redden. De voorstelling, bedoeld voor bezoekers vanaf 6 jaar, duurt ongeveer zeventig minuten.



