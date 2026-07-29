Efteling

Entertainer doet alsof hij meespeelt in Efteling-show, maar het blijkt een nepfoto

FOTO'S Een Brabantse entertainer wekt onterecht de indruk dat hij meespeelt in de nieuwe Fata Morgana-show van de Efteling. Op zijn website plaatste Nigel van den Boom van De Boom Entertainment een afbeelding waarop hij te zien is als poppenspeler in het Kaatsheuvelse attractiepark. De entertainer werkte echter nooit mee aan de productie: het gaat om een foto die met AI werd gemanipuleerd.

Looopings beschikt over de originele foto, die op 9 juli werd gepubliceerd door fotograaf Nick Ringelberg. Daarop staat niet Van den Boom, maar een andere acteur uit de cast van de Efteling-show. In de AI-versie op de website van De Boom Entertainment is de oorspronkelijke persoon vervangen door Van den Boom.

Het bewuste plaatje werd opgenomen in een biografie waarin Van den Boom zijn ervaring als acteur en entertainer beschrijft. Daarbij presenteert hij zichzelf als poppenspeler achter de tijgerhandpop uit de nieuwe Fata Morgana-voorstelling. De man uit Roosendaal was echter nooit onderdeel van de show.



Raveleijn

Het is niet voor het eerst dat hij zijn portfolio mooier laat lijken dan het is. Zo vermeldt hij dat hij voor Puy du Fou werkzaam was in de Efteling-show Raveleijn. Ook dat komt niet overeen met de werkelijkheid: meerdere betrokkenen bevestigen aan Looopings dat Van den Boom nooit te zien was in de voorstelling.



Saillant detail is dat Van den Boom in teksten op zijn website juist het belang van vertrouwen onderstreept. "We vinden het belangrijk dat mensen ons vertrouwen, omdat wat we bieden heel persoonlijk is." Ook meldt de webpagina dat de meeste opdrachtgevers inmiddels goede vrienden zijn geworden en dat vrienden elkaar altijd gelukkig willen maken.



Sinds februari

Na twee onbeantwoorde e-mails reageerde Van den Boom uiteindelijk via WhatsApp op vragen van Looopings. Hij beweert dat De Boom Entertainment sinds februari niet meer bestaat en dat de entertainer zijn website niet zelf beheert.



Op de vraag wie de website dan wel onderhoudt, wil hij geen antwoord geven. Ook kan Van den Boom niet uitleggen waarom de Fata Morgana-foto deze maand online kwam, vijf maanden nadat het bedrijf gestopt zou zijn. Kort na het contact is de website offline gehaald. Ook het bijbehorende Instagram-account bestaat niet meer.







