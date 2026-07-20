Familiepark Drievliet

Zo verkoopt Drievliet stiekem merchandise uit Avonturenpark Hellendoorn

Drievliet heeft een slimme manier bedacht om souvenirs te verkopen die eigenlijk afkomstig zijn uit zusterpark Avonturenpark Hellendoorn. Beide parken horen bij dezelfde groep: Looping Experiences.

Daardoor wordt er op verschillende gebieden regelmatig samengewerkt, bijvoorbeeld op het vlak van inkoop en marketing. Nu blijkt ook dat merchandise soms simpelweg hergebruikt wordt.

Bij de verkoop van een slush-drinkbeker in Drievliet krijgen bezoekers namelijk een beker mee die eigenlijk afkomstig is uit Avonturenpark Hellendoorn. Op het plastic staat pontificaal het logo van het Overijsselse pretpark.



Oplossing

Om de beker toch in het Haagse familiepark te kunnen verkopen, is er een opvallende oplossing bedacht: over het logo van Hellendoorn is een blauw papiertje met het Drievliet-logo geplakt. Pas wanneer die wordt verwijderd, komt de oorspronkelijke bedrukking tevoorschijn.



Dat ontdekte een bezoeker na thuiskomst. Zij haalde het omhulsel van de beker af en zag daaronder een ander logo verschijnen. Tot haar eigen hilariteit bleek ze ongemerkt een Hellendoorn-beker te hebben gekocht. Ze kon er wel om lachen en plaatste foto's van de opmerkelijke vondst op X.



