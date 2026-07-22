Efteling

Efteling verwacht dat AI-Sprookjesboom nog dit jaar geïntroduceerd wordt

AUDIO De Efteling heeft plannen om nog dit jaar een AI-versie van de bekende Sprookjesboom te introduceren. Het attractiepark experimenteert achter de schermen al geruime tijd met kunstmatige intelligentie om de pratende boom interactiever en gevarieerder te maken. Twee keer is er al getest in het park zelf. Efteling-directielid Koen Sanders verwacht dat bezoekers het eindresultaat later dit jaar kunnen ervaren.

"We zijn daar écht heel ver in", zegt Sanders in een aflevering van de Paul de Leeuw-podcast Het Geheim van de Efteling. De eerdere tests met het voice-AI-model brachten enkele uitdagingen aan het licht. "Omdat al die modellen op volwassenen zijn gebaseerd en gebouwd."

Toch zei de Sprookjesboom regelmatig slimme, persoonlijke dingen die door AI bij elkaar waren verzonnen, vindt de directeur. "Hij heeft ook wel dingen gezegd in die test dat je denkt: nou, da's misschien niet het allerhandigste antwoord, maar dat kun je natuurlijk allemaal dichtzetten." Bij het management overheerst dan ook het enthousiasme. "Dichtzetten is niet zo moeilijk."



Niet goed genoeg

De Sprookjesboom is in de huidige AI-loze vorm simpelweg niet goed genoeg, concludeert Sanders. "Dingen die goed zijn, hoef je niet te veranderen." Hij geeft De Vliegende Fakir als voorbeeld: daar zorgt oude techniek nog steeds voor open monden. "Die hoeven we niet te veranderen. Sprookjesboom was niet goed genoeg omdat de techniek, ook al was het 2010, toen nog niet zo goed was, dus dat zijn we aan het aanpassen."



En wanneer kunnen we de AI-Sprookjesboom definitief aan het werk zien? "Ik denk dit jaar nog, zelfs. We hebben een aantal keer getest en dat ging zó goed. Natuurlijk gaat het niet perfect, maar het ging zo veel beter dan dat het was." De Efteling hoeft hier geen perfectie na te streven, vindt Sanders. "We hebben ook gezegd: het is beter dan het was."



Sprookjesbibliotheek

Vergelijkbare nieuwe techniek zal ook toegepast worden in De Sprookjesbibliotheek, die in 2027 opengaat. Bezoekers worden daar niet alleen toeschouwer: ze krijgen een rol in het verhaal, omringd door kabouters. "De techniek die we daarvoor gebruiken, was er vorig jaar nog niet", aldus Sanders. "We kunnen nu iets wat we tien jaar geleden echt niet konden."



En als het aan de Efteling-directeur ligt, blijft het daar niet bij. Komt er ooit een tijd dat Langnek gaat praten? "Nou, ik denk dat... ja. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Want dan maak je het beter. Als kinderen daardoor nog meer geloven dat dat echt iemand is met een lange nek."



Knipperen

De Efteling is ook bezig met personages die kunnen knipperen met hun ogen, onthult Sanders. "Waardoor je veel meer echt lijkt dan wanneer je de hele tijd met - heel raar - wijd opengesperde ogen bent. Ik denk dat alles wat helpt om het beter te maken: let's do it."