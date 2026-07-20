Boudewijn Seapark

Belgisch dolfinarium slaat terug na besluit over sluiting: open brief aan Vlaamse regering

Boudewijn Seapark verzet zich tegen het besluit van de Vlaamse regering om het Belgische dolfinarium uiterlijk in 2037 te sluiten. In een open brief aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement vraagt het park om een wetenschappelijke onderbouwing voor de koerswijziging.

Het enige dolfinarium van België, gelegen in Brugge, kreeg vrijdag te horen dat de Vlaamse regering definitief wil stoppen met het houden van dolfijnen. Het besluit moet nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

In de brief stelt Boudewijn Seapark dat de Vlaamse overheid jarenlang juist een wetenschappelijke aanpak heeft gevolgd. Er werd advies ingewonnen bij de Raad voor Dierenwelzijn en er werden drie onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd naar het welzijn van de dolfijnen.



Wetenschappelijke inzichten

Volgens het park sluiten de conclusies van die onderzoeken niet aan bij het nieuwe uitdoofbeleid. "Welke nieuwe wetenschappelijke inzichten rechtvaardigen dat de Vlaamse Regering vandaag kiest voor een beleidsrichting die afwijkt van de wetenschappelijke aanbevelingen uit de onafhankelijke advies- en onderzoekstrajecten die zij zelf heeft laten uitvoeren?", schrijven de opstellers.



De directie benadrukt dat de brief niet is bedoeld om een uitzondering af te dwingen. Wel vraagt men om een besluit dat is gebaseerd op feiten, wetenschap en transparantie.



Risico's

Daarnaast wijst Boudewijn Seapark erop dat uit de aangehaalde onderzoeken zou blijken dat het uit elkaar halen van de huidige dolfijnengroep risico's met zich meebrengt voor het welzijn van de dieren. Verder vraagt het park zich af hoe de sluiting het welzijn van de zeven overgebleven dolfijnen aantoonbaar zal verbeteren.