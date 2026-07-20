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Attractiepark Toverland

Waterbaan Toverland al dagen dicht: reden onbekend

Vandaag, 15.39 uurBeeld: @RingelbergNick

Eén van de populairste waterattracties in Toverland is al dagen buiten gebruik. Bij de boomstambaan Expedition Zork is sprake van een storing, bevestigt een woordvoerster van het Limburgse pretpark aan Looopings. Ze geeft geen details over de reden van de sluiting.

Expedition Zork werd vorige week onverwachts gesloten, op donderdag 16 juli om 14.45 uur. Sindsdien is de waterbaan niet meer geopend geweest. De voorlichtster spreekt over een "langdurige storing". "We doen er alles aan om deze zo snel mogelijk te verhelpen."

Toverland weet nog niet wanneer bezoekers weer in kunnen stappen, al is wel duidelijk dat de attractie morgen sowieso ook nog gesloten zal zijn. Expedition Zork, gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides, opende in 2004 onder de naam Backstroke. In 2022 volgde een grote metamorfose.

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