Apenheul

Alleen nog vegetarische kroketten in Apenheul: '85 procent CO2 bespaard'

Apenheul heeft de vleeskroket uit de horeca geschrapt en serveert bezoekers alleen nog een plantaardige variant. Wie in het Apeldoornse dierenpark trek krijgt in de bekende gefrituurde snack, heeft dus geen keuze meer tussen vlees en vegetarisch.

De dierentuin presenteert de overstap in de impactrapportage over 2025 als een duurzame maatregel. Met de plantaardige kroket wordt naar eigen zeggen 85 procent CO2 bespaard ten opzichte van een vleeskroket. Een berekening of nadere onderbouwing van dat percentage staat niet in het rapport.

Ook het softijs ging op de schop. Apenheul stapte vóór de zomer van 2025 over van softijs op basis van koemelk naar een plantaardige en palmolievrije variant. Dat zou een CO2-besparing van 27 procent opleveren. Het park vermeldt niet welke ingrediënten nu worden gebruikt.



Glasbak

De veranderingen blijven niet beperkt tot snacks en ijs. Glazen sapflesjes zijn vervangen door statiegeldflessen. Daardoor belandden er in een jaar tijd 20.000 flesjes minder in de glasbak. Apenheul becijfert dat daarnaast tussen de 8000 en 9500 kilowattuur aan energie voor verpakkingen is bespaard.



Apenheul is niet de eerste Nederlandse dierentuin waar bezoekers geen traditionele vleeskroket meer kunnen bestellen. Ook Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Artis in Amsterdam bieden al enige tijd uitsluitend vegetarische varianten aan. Artis heeft zelfs al jaren een volledig vegetarisch horeca-aanbod.