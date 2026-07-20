Boudewijn Seapark

Doek valt definitief voor Belgisch dolfinarium: uiterlijk in 2037 dicht

Het enige dolfinarium van België moet uiterlijk in 2037 stoppen met het houden van dolfijnen. De Vlaamse regering heeft ingestemd met een uitdoofscenario voor Boudewijn Seapark in Brugge. Het besluit wordt vastgelegd in een nieuw decreet, dat nog moet worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

De sluiting werd eind 2024 al aangekondigd, maar krijgt nu een wettelijke basis. De uitbaters hebben nog tien jaar om de resterende dieren elders onder te brengen en de activiteiten van het park aan te passen. Ze mogen ook besluiten om eerder te stoppen.

De einddatum hangt samen met de bouw van een verplicht buitenbassin. Dat verblijf moet in 2027 operationeel zijn en zou tien jaar later financieel zijn afgeschreven. Tot de sluiting blijft een strikt kweek- en importverbod van kracht. Er mogen dus geen nieuwe dolfijnen bijkomen.



Kunstjes

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts vindt shows met dolfijnen niet meer te verantwoorden. De dieren worden naar zijn oordeel in beperkte bassins gehouden om kunstjes voor publiek uit te voeren, terwijl ze in de natuur een leefgebied van honderden vierkante kilometers hebben.



Boudewijn Seapark is het enige park in Vlaanderen dat dolfijnen houdt. Nieuwe dolfinaria waren al verboden. De regering maakt een uitzondering voor gespecialiseerde opvangcentra. Zij mogen gewonde, zieke of gestrande dolfijnen en andere walvisachtigen tijdelijk verzorgen met het doel de dieren terug te brengen naar de natuur. Commerciële shows zijn daar niet toegestaan.



Juridische stappen

Het management van Boudewijn Seapark verzette zich eerder tegen de geplande sluiting. Parkmanager Lars van den Ham kondigde in 2024 aan juridische stappen te overwegen, omdat de overheid zich niet aan eerdere afspraken zou houden. In eerste instantie zou de positie van het dolfinarium pas in 2037 opnieuw worden geëvalueerd.