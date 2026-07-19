Plopsaland Resort Belgium

Al 20.000 tickets verkocht voor nieuwe avondshow in Plopsaland

FOTO'S Voor de nieuwe avondshow van Gert Verhulst en James Cooke in Plopsaland Belgium zijn al meer dan 20.000 tickets verkocht. De productie Gert & James Zomershow: Op Vakantie ging vanavond officieel in première in het Studio 100 Theater in De Panne.

Verhulst en Cooke staan voor het derde jaar op rij samen in het Vlaamse pretpark. Plopsa spreekt over "een vaste zomertraditie aan de Belgische kust". De voorstelling bestaat onder meer uit sketches, livemuziek en dans. Zo brengen de presentatoren een bezoek aan het Amsterdamse Café Nol en voeren ze met toeschouwers een goocheltruc uit.

De twee Belgen worden begeleid door de XL Band en een dansensemble. Naast eerder uitgebrachte nummers als Altijd en Alles Voor De Show zijn nieuwe liedjes te horen. Vriend en De Allermooiste Show werden speciaal voor de productie geschreven. Ook de zomersingle MaDiWoDo komt voorbij.



Muziekwedstrijd

Verhulst en Cooke doen met dat nummer mee aan de Vlaamse muziekwedstrijd VRT Zomerhit. Hoewel vanavond de première plaatsvond, begon de showreeks al op zondag 12 juli. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 41 euro per persoon. Plopsa verkoopt daarnaast arrangementen met eten, drinken of een overnachting in het resort.







