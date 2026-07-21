Kermis

Van TikTok naar de grijpautomaat: dé kermishype van dit moment is botersquishy

FOTO'S Wie deze zomer een Nederlandse kermis bezoekt, kan er bijna niet omheen: dé kermishype van dit moment is botersquishy. Het gaat om een bizarre stressbal in de vorm van een pak boter, die na het knijpen of indrukken langzaam terugveert naar de originele vorm. Bovendien komt er een sterke botergeur vanaf.

Het merkwaardige product heeft de populariteit te danken aan TikTok. Nu heeft ook de kermiswereld het ongebruikelijke speelgoed omarmd. Bij nagenoeg alle grijpkramen is wel een unit met het zachte, elastische fidgetspeeltje te vinden.

Van het virale boterblok bestaan verschillende maten. Inmiddels zijn er ook varianten met andere geuren en kleuren, zoals aardbei. Daarnaast kwamen er stressballen in de vorm van blokken kaas.



In opspraak

Verder bestaan er al langer squishy dumplings, gebaseerd op het gelijknamige Aziatische gerecht, al kwamen die laatst in opspraak. Uit Vlaams onderzoek zou blijken dat dumplings kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten.



























