Efteling

Efteling-personeel heeft handen vol aan kinderen die uit rijdende Stoomtrein springen

FOTO'S Een groep kinderen is vanavond uit de Stoomtrein van de Efteling gesprongen. Daardoor moest de locomotief een noodstop maken. Na afloop zijn de jeugdige zondaars meegenomen door de beveiliging. Dat melden ooggetuigen aan Looopings.

Net voordat de trein de spoorwegovergang bij Fata Morgana passeerde, verlieten de kinderen de rijdende wagon. Daarop volgde direct een noodstop. De machinist gaf de springers de opdracht om terug te komen en weer in te stappen.

Volwassenen die bij de groep hoorden, reageerden nonchalant. Zij deden niets: kennelijk zagen ze de ernst van de situatie niet in. Het duurde uiteindelijk een tijdje voordat de trein weer op gang kon komen.



Beveiligers

Daarvoor moest een extra machinist ingeschakeld worden. Eenmaal aangekomen bij de volgende halte, op het plein bij Droomvlucht, stonden beveiligers klaar om de groep uit de trein te halen, vermanend toe te spreken en mee te nemen. Het is niet bekend of er sancties zijn uitgedeeld.







