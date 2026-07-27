Bobbejaanland

Bobbejaanland sluit op 1 september drie attracties: Nickelodeon-gebied komt eraan

FOTO'S Bobbejaanland start na de zomervakantie met de werkzaamheden voor een nieuw Nickelodeon-gebied. Om die reden worden drie attracties gesloten. Twee daarvan zullen het Vlaamse pretpark verlaten. Het gaat om de molen Flying Orca en het cirkelvormige treinparcours Locomotion.

Eerder werd alleen het afscheid van Flying Orca benoemd. Nu blijkt dat er nog een attractie zal verdwijnen om plaats te maken voor de Nickelodeon-zone. Naar verwachting zijn beide rides op maandag 31 augustus voor het laatst operationeel. Daarna worden ze verwijderd, bevestigt een voorlichtster aan Looopings.

Hetzelfde geldt voor de grote zweefcarrousel Kettingmolen, maar het is de bedoeling dat die attractie elders in het park terugkeert. "Op 1 september gaat de volledige zone dicht, tot en met de Kettingmolen", zegt de woordvoerster over het huidige parkdeel Wondergarden. Ze geeft aan dat het wegvallen van Locomotion geen groot gemis is: een gelijkaardige attractie staat in het overdekte Kinderland.



Voorjaar

Door op tijd te beginnen, hoopt Bobbejaanland de nieuwigheden te kunnen openen in het voorjaar van 2027. Nickelodeon Land zal aanvankelijk bestaan uit drie attracties: de wild swing Plankton Power, de vrijevaltoren Garfield's Birthday Surprise en Splash Down, een attractie van het type big wavez. Dat is een freefall die een vloedgolf veroorzaakt.







Op ingediende bouwplannen is ook een extra gedeelte zichtbaar: een PAW Patrol-gebied met de naam Adventure Bay. Daar worden de bestaande attracties Convoy Trucks en Rode Baron onder geschaard. De voorlichtster benadrukt dat dit een mogelijke uitbreiding betreft, voor een eventuele tweede fase. PAW Patrol zal in 2027 in ieder geval nog niet vertegenwoordigd worden in Nickelodeon Land.















