Efteling

Video: Efteling voegt nieuwe illusie toe aan show bij Danse Macabre

VIDEO De Efteling voegt ook een jaar na de première nog nieuwe zaken toe aan de illusievoorstelling bij Danse Macabre. Sinds juli 2025 krijgen bezoekers in het Huyverwoud meermaals per dag de openluchtshow Dr. Charlatans Cabaret Macabre voorgeschoteld. Sinds kort is er een nieuwe act te zien, met een nieuwe truc.

Die draait om een glazen paneel, dat volgens de hoofdrolspelers ondoordringbaar zou zijn: Dr. Charlatans Venster der Verdoemden. Om dat te bewijzen, kloppen ze er meermaals op. De Franse benaming luidt Fenêtre des Condamnés, in het Engels wordt het onderdeel Window of the Doomed genoemd.

Na de korte demonstratie wordt het paneel op een standaard geplaatst en bevestigen de Charlatans twee slotjes aan de weerszijden. Vervolgens is het mogelijk om via de slotjes een hand door het voorwerp heen te steken.



Ring

Dr. Charlatan beweert uiteindelijk een erfstuk terug te kunnen halen "van gene zijde": een ring, die ze stiekem van de hand van haar medespeler trekt. "Haal terug uit het hiernamaals wat u toebehoort", klinkt het. Het paneel zou te koop worden aangeboden.



Leden van de familie Charlatan zijn berucht om leugens en bedrog, waarmee ze nietsvermoedende toeristen geld proberen af te troggelen. Van de show in het Huyverwoud bestaan verschillende varianten, in diverse samenstellingen en met wisselende trucs.