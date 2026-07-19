Efteling

Netwerkstoring zorgt voor opstartproblemen in de Efteling

Een grote netwerkstoring heeft vanochtend voor opstartproblemen gezorgd in de Efteling. Daardoor moesten verschillende attracties, horecagelegenheden en souvenirwinkels gesloten blijven. Ook was het park telefonisch even niet bereikbaar.

Het probleem ontstond vóór openingstijd. Toen de poorten om 10.00 uur opengingen, troffen bezoekers op meerdere plaatsen dichte horecapunten en souvenirkramen aan. Andere locaties accepteren tijdelijk alleen cash.

Dat was ook zuur voor de vele tientallen Efteling-fans die zich hadden verzameld op het Efteling Zomerfestival, in de hoop één van de laatste exemplaren van een gewilde zomerpin te kunnen scoren. Zij moesten wat langer geduld hebben.



Opstarten

Op attractiegebied had de storing eveneens gevolgen. Meerdere grote attracties bleven aanvankelijk dicht. Een Efteling-woordvoerster bevestigt dat het netwerk van het attractiepark uit de lucht was. Het issue is inmiddels verholpen. Het opstarten van alle voorzieningen heeft nog wel even tijd nodig.