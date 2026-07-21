Looopings

Looopings steekt de oceaan over: praat live mee over pretparkmekka Orlando

Looopings maakt dinsdag 28 juli tijdens een livestream een uitstapje naar de andere kant van de oceaan. Pretparkvlogger Niels Kooyman, Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit en reisorganisatie Travel The Magic praten die avond over Orlando, hét pretparkmekka van de wereld. Kijkers kunnen rechtstreeks meepraten en vragen stellen.

Aan gespreksonderwerpen geen gebrek. Wat zijn de beste attracties van Walt Disney World? Welke ontwikkelingen bij Universal Orlando Resort zijn de moeite waard? En maakt het nieuwe Universal Epic Universe de hoge verwachtingen waar? Ook reisverhalen, persoonlijke favorieten en handige tips voor een vakantie in Florida komen voorbij.

Kooyman, Wit en Travel The Magic bespreken Orlando als vakantiebestemming en beantwoorden vragen uit de chat. Zo kunnen zowel ervaren Orlandogangers als nieuwsgierige pretparkfans aanschuiven. Natuurlijk komt ook de groepsreis van Looopings, Niels Kooyman en Travel The Magic in november ter sprake.



YouTube-kanaal

Eén van de twee vertrekdata is inmiddels vol. Voor de andere reis kunnen belangstellenden zich nog aanmelden. Tijdens de livestream geven de betrokkenen uitleg over de plannen en beantwoorden ze vragen van deelnemers en andere geïnteresseerden. De uitzending begint dinsdag 28 juli om 20.00 uur op het YouTube-kanaal van Niels Kooyman.