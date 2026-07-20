Efteling

Efteling rekent statiegeld voor flesjes bier waar helemaal geen statiegeld op zit

De Efteling laat bezoekers al weken onterecht statiegeld betalen voor flesjes bier. Op het Efteling Zomerfestival, het festivalterrein op de Speelweide, wordt het Indonesische bier Bintang geschonken. Net als bij reguliere drankjes vraagt de Efteling statiegeld bovenop de prijs. Eén probleem: de flesjes zijn niet statiegeldplichtig.

Wie het biertje op heeft en het flesje probeert in te leveren bij één van de statiegeldautomaten in het park, komt van een koude kermis thuis. Het is niet mogelijk om de 15 eurocent per flesje terug te vragen. Hoewel het probleem al bij de start van het zomerseizoen - vrijdag 3 juli - werd aangekaart bij het personeel, ging men gewoon door met het innen van statiegeld.

Een verontwaardigde bezoeker die de Efteling in de eerste week van juli via X om opheldering vroeg, kreeg geen antwoord. Bovendien veranderde er niets. Ook afgelopen weekend, ruim twee weken later, betaalden bezoekers nog 15 eurocent statiegeld voor elk verkocht biertje. Ondertussen belanden de lege flesjes massaal in de afvalbak.



Heineken

Daardoor kost een flesje Bintang in de praktijk geen 3,95 euro, zoals op de prijsborden staat, maar 4,10 euro. Bintang is een Indonesisch pilsmerk dat al sinds 1929 bestaat. Het bier wordt gebrouwen door PT Multi Bintang Indonesia, een dochteronderneming van Heineken. Daarmee komt het drankje uit dezelfde stal als de vaste bierleverancier van de Efteling.



