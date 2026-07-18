Efteling

Kinderen laten treintje van Efteling-attractie ontsporen: 'We liggen van die baan af'

VIDEO Wangedrag van een groep kinderen heeft in de Efteling gezorgd voor de ontsporing van een attractie. In het Kinderspoor nemen bezoekers plaats in locomotiefjes die ze zelf kunnen voortbewegen door te trappen. Overal wordt gewaarschuwd dat afstand houden verplicht is, maar daar hadden enkele koters lak aan.

In een TikTok-video vol hysterisch schreeuwende kinderen is te zien hoe een traptreintje van de rails is gestoten door het voertuig erachter. "Meneer, we zitten vast", schreeuwt één van de betrokkenen. "Wij beuken tegen hen aan, we liggen van die baan af", roept een andere ongemanierde knul.

"Doorfietsen! We zitten van de rails af!", klinkt het uit. Vervolgens lijken de kinderen een poging te gaan doen om het karretje weer op de baan te zetten. "Hoe moet je dat doen, bro?" Het filmpje stopt als een Efteling-medewerker dichterbij lijkt te komen.



Sticker

Ironisch genoeg is op de beelden te zien hoe in het treintje een opvallende sticker zit met de tekst "Afstand houden", inclusief een symbool en vertalingen in het Engels, Duits en Frans. Die regel bleek voor de inzittenden weinig indruk te maken.



Het Kinderspoor behoort tot de oudste attracties van de Efteling. De traptreintjes bestaan sinds 1954 en rijden sinds 2000 op hun huidige locatie bij de Siervijver. Kinderen tot 12 jaar trappen de locomotiefjes zelf voort over een parcours van ongeveer 450 meter.