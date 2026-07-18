Europa-Park Resort

In Europa-Park duikt vandaag plotseling een Transformer op

FOTO'S Tijdens een groot zomerfeest in het Duitse Europa-Park is vandaag een heuse Transformer aanwezig. De robot - een acteur in een Transformer-pak - liep rond tussen bezoekers van een silent disco bij de Europa-Park Arena, vlak bij achtbaan Silver Star. De opvallende verschijning poseerde met bezoekers en danste tussen het publiek.

Transformers zijn buitenaardse robots uit een bekende speelgoed- en mediafranchise. Ze kunnen veranderen in voertuigen en machines, waaronder auto's en vrachtwagens. De rechten zijn eigendom van het Amerikaanse speelgoedbedrijf Hasbro. Paramount Pictures produceerde de films. In de pretparkwereld gebruikt concurrent Universal de figuren voor attracties.

Europa-Park bezit die rechten uiteraard niet. Dat heeft de familie Mack, eigenaar van het pretpark, er niet van weerhouden om een Transformer in te zetten. Ook in het verleden speelde Europa-Park regelmatig leentjebuur bij andere merken, waaronder Disney. Men neemt al decennialang veelvuldig bekende figuren en concepten over.



Middernacht

Het optreden van de robot maakte deel uit van het extra entertainment tijdens de zogeheten Sommernachtsparty. Europa-Park blijft voor die gelegenheid geopend tot middernacht. Bezoekers kunnen ook terecht bij spelletjes, springkussens en muzikale optredens. De avond wordt afgesloten met vuurwerk. Een tweede feestavond vindt plaats op zaterdag 22 augustus.















