Efteling

Efteling-fans zijn boos: nieuwe pin al na één dag niet meer te krijgen

De Efteling heeft pinverzamelaars tegen zich in het harnas gejaagd. Het attractiepark verkoopt in juli en augustus vijf verschillende zomerpins, die verspreid over het zomerseizoen worden uitgebracht. Nadat de eerste pin vrij snel was uitverkocht, ging nummer twee nóg sneller over de toonbank. Een dag na de introductie was het souvenirtje al niet meer te krijgen.

De komst van de zomerpins zorgde eerder al voor gefronste wenkbrauwen: wie de collectie compleet wil hebben, zal deze zomer minimaal vijf keer naar de Efteling moeten gaan. Dat lijkt in schril contrast te staan met maatregelen om abonnementhouders juist mínder vaak te laten komen, zoals het stopzetten van de parkeerabonnementen.

De pins van 8,50 euro per stuk zijn vormgegeven als de vaandels die in de zomermaanden te vinden zijn bij Fata Morgana, het Ruigrijk, het Ton van de Venplein en Max & Moritz, aangevuld met een algemeen zomerdesign. Ze zijn alleen te koop op het Efteling Zomerfestival. De variant van Fata Morgana ging bij de start van het zomerseizoen in de verkoop, op vrijdag 3 juli.



Wachten

Waar andere pins soms weken verkrijgbaar blijven, was de volledige voorraad hier al snel op. Dat gevoel van schaarste leidde ertoe dat fans bij het uitkomen van de tweede pin, op vrijdag 17 juli, nóg sneller toesloegen. Medewerkers lieten vanochtend weten dat alle pins op waren. Inmiddels is er onverwachts toch weer een levering geweest, maar vermoedelijk zijn die exemplaren ook snel weg.



Het leidt tot verontwaardigde reacties op social media. Verzamelaars waren in de veronderstelling dat ze de collectie compleet konden krijgen door in het hoogseizoen netjes vijf keer langs te komen. Zij kunnen nu alsnog achter het net vissen. Wanneer de derde pin in de verkoop gaat, is niet bekendgemaakt. Het zomerseizoen duurt nog zes weken, tot en met zondag 30 augustus.



